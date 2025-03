Auto in una scarpata e poi contro un albero a San Severino

Un'auto è finita fuori strada e poi in un dirupo, terminando la propria corsa contro un albero. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12, lungo la strada comunale nota come "corta" di Serripola, che collega il centro abitato di San Severino Marche (Macerata) alla frazione omonima. Alla guida dell'autovettura, un Audi, vi era una donna di mezza età, residente a San Severino Marche, che è riuscita ad uscire autonomamente dall'abitacolo. Poi è stata trasportata al locale ospedale "Bartolomeo Eustachio" per accertamenti.

Per cause ancora in corso di accertamento, da parte della Polizia Locale, l'auto condotta dalla donna è uscita di strada, ha percorso diversi metri lungo la scarpata e poi è finita contro un albero. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che, con l'ausilio di una gru, stanno provvedendo al recupero del mezzo incidentato. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso, si consiglia di utilizzare la normale viabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA