Atrofia muscolare spinale, gara pittorica e lavori all'asta

Una gara pittorica tra giovani e i lavori messi all'asta con fondi destinati interamente al "Progetto Noemi", realtà impegnata nell'assistenza ai bambini affetti da atrofia muscolare spinale e alle loro famiglie. L'iniziativa a Villa Berta di San Severino Marche (Macerata) con l'evento "Un regalo a Noemi", organizzato dal Rotary Club Tolentino in collaborazione con il Rotaract Tolentino e il Rotaract distrettuale.

La serata, qualche giorno fa, ha coniugato arte e beneficenza.

Nel pomeriggio ha preso il via la gara pittorica estemporanea, alla quale hanno partecipato 12 giovani, in gran parte membri dell'Interact Tolentino. Prima di iniziare gli organizzatori hanno illustrato le modalità del concorso, lasciando ai ragazzi libertà di espressione su un tema a scelta. Durante la prova, i partecipanti sono stati affiancati da artisti esperti, che li hanno guidati nel perfezionamento delle loro opere. Conclusa la fase creativa, i quadri sono stati incorniciati ed esposti nella sala del resort, pronti per essere valutati dagli ospiti della cena che nel frattempo erano arrivati per l'evento serale.

La giuria ha decretato i tre migliori lavori, ai cui autori è stata consegnata una targa ricordo. Successivamente, tutte le opere sono state messe all'asta, raccogliendo fondi destinati interamente al "Progetto Noemi". Ospite d'onore della serata è stato Andrea Sciarretta, padre di Noemi, la bambina affetta da una grave malattia rara che ha ispirato la creazione dell'associazione "Progetto Noemi" con sede a Pescara.

Dopo essere stato introdotto dalla moderatrice della serata, la rotaractiana Laura Valentini, Sciarretta ha raccontato il percorso della sua famiglia e il costante impegno dell'associazione nel garantire assistenza, supporto e sensibilizzazione sull'atrofia muscolare spinale. "Senza mai arrendersi" è il motto che guida ogni azione del "Progetto Noemi", un messaggio di speranza e resilienza che ha toccato profondamente tutti i presenti. Sciarretta ha illustrato le attività portate avanti dall'associazione, sottolineando l'importanza della ricerca e del supporto alle famiglie che affrontano questa malattia.

La serata, fanno sapere gli organizzatori, "si è conclusa in un clima di grande partecipazione e solidarietà, con un forte coinvolgimento da parte del pubblico, che ha dimostrato entusiasmo e generosità nel sostenere la causa". L'evento rientra nel programma service del Rotaract per l'anno 2024/25, confermando l'attenzione del club per iniziative di impatto sociale. Ancora una volta, il Rotary e il Rotaract di Tolentino "hanno dimostrato come la sinergia tra giovani, arte e impegno sociale possa trasformarsi in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno".



