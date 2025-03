A Fermo cala il rapporto accessi-ricoveri al Pronto soccorso

Ricoveri in costante diminuzione a Pronto soccorso di Fermo: gli accessi sono "in aumento e sono tornati ai livelli pre-Covid" ma calano i ricoveri la cui proporzione con gli accessi è ora al "10,2%", "ampiamente sotto il limite minimo indicato dalla Regione Marche che è del 18,5%.

Sono numeri diffusi dal direttore facente funzione del Pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo, Antonio Ciucani, e dal direttore generale dell'Ast Fermo, Roberto Grinta secondo i quali la costante diminuzione dei ricoveri "è merito dell'alta professionalità e della dedizione di tutto il personale sanitario che va ringraziato per l'incessante lavoro e l'encomiabile spirito di abnegazione".

Stamattina Grinta ha incontrato il primario del reparto per analizzare i dati 2024. "Sul fronte degli accessi siamo tornati ai livelli pre-Covid - hanno sottolineato - ma, al contempo, si diceva, diminuiscono i ricoveri e siamo ampiamente sotto il limite minimo indicato dalla Regione Marche che è del 18,5%. Noi siamo al 10,2%" rispetto al 10,7% del 2023". "Gli accessi sono in aumento e nel 2024 si è tornati ai livelli pre-Covid. Nel 2020 si era scesi a 27mila. Ma, considerando il fatto che chi, in quell'anno, arrivava al Pronto soccorso vi giungeva in condizioni mediamente gravi, la proporzione tra accessi e ricoveri era balzata al 16,7%".

"Dal 2020 - ricordano Grinta e Ciucani - un continuo crescendo di accessi fino agli oltre 40mila dello scorso anno. E i primi mesi del 2025 si attestano sui dati 2024. La proporzione con i ricoveri, però, continua a diminuire: se nel 2023 era al 10,7%, nel 2024 si è passati al 10,2%". "Elemento da non sottovalutare - specificano - la capillare presenza di pubbliche assistenze nel Fermano che rappresentano una componente imprescindibile nel tessuto socio-sanitario con il prezioso lavoro del volontariato. Nel 2024 abbiamo avuto una media di 37 ambulanze al giorno su una media giornaliera di 110 ingressi. Il dato cresce a luglio e agosto quando la percentuale sale al 41-42% e una media giornaliera di accessi che sale a circa 130 con picchi anche di 140/145 persone.

"Ringraziamo il volontariato e le pubbliche assistenze che - concludono Grinta e Ciucani - sono una componente fondamentale per mantenere alto il livello assistenziale nel nostro territorio". A loro e a tutta la rete dell'emergenza-urgenza il sentito grazie del dg Grinta e del direttore del reparto, Ciucani, che insieme stanno studiano anche una programmazione per l'emergenza-urgenza anche nel nuovo ospedale dei Sibillini 'Beato Antonio di Amandola'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA