Rubati carburante, katana e auto: tre denunce

Rubano carburante in un cantiere e cosmetici in un negozio. Denunciati un uomo e una ragazza. Ma nei guai ci finisce anche un ladro che si è intrufolato in un appartamento per poi rubare degli indumenti e una spada katana. E per facilitarsi la fuga ha rubato anche l'auto dei proprietari di casa. Anche lui, però, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Fermo.

I furti sono avvenuti al negozio "Globo" di Porto San Giorgio (Fermo), in un cantiere a Pedaso (Fermo) e in un appartamento a Sant'Elpidio a Mare (Fermo).

Nei guai sono finiti una 19enne che era uscita dal negozio con prodotti di cosmesi per un valore di circa 150 euro non pagati.



Per il furto nel cantiere a Pedaso, tutto è partito dalla denuncia presentata dal titolare di un'impresa impegnata nella costruzione del nuovo gasdotto "Ravenna-Chieti" (tratto "Recanati-San Benedetto del Tronto"). Denunciato un 59 anni che, dopo aver danneggiato la rete di recinzione del cantiere era riuscito ad asportare circa 250 litri di gasolio industriale dai mezzi movimento terra per un valore di circa 400 euro.

A Sant'Elpidio a Mare i Carabinieri sono invece riusciti ad identificare un pregiudicato di 39 anni, di fatto senza fissa dimora, responsabile del reato di furto in abitazione. L'uomo si è introdotto furtivamente in un'abitazione del paese, di notte, alla ricerca di preziosi, portando via una katana ed alcuni indumenti. Ha poi rubato l'auto delle vittime, posteggiata sotto casa, usandola per allontanarsi e a bordo della quale è stato rintracciato e fermato dai carabinieri.



