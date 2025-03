"Per cambiare servono nuovi modelli organizzativi e servono competenze. Servono un'economia della conoscenza, fondamentale per sapere come e dove agire, e una economia della relazione, che significa non limitarsi a cogliere il frutto ma a coltivare l'albero". Così il rettore della Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, intervenendo all'incontro organizzato da Radici Future, Confindustria Fermo nell'ambito del Festival Tipicità a Fermo secondo il quale la crescita per svilupparsi "ha bisogno di un piano strategico che non sia legato solo al prodotto" perchè "Il futuro non si prevede, si costruisce".

"Confindustria - ha spiegato nel suo saluto inziale il presidente Fabrizio Luciani - ha il compito di dare voce agli imprenditori, rappresentandone le esigenze e creando occasioni di crescita e confronto. Essere parte di un sistema associativo forte significa poter incidere sulle politiche economiche, accedere a strumenti concreti di sviluppo e far sentire la propria presenza nei mercati".

La rete confindustriale ha permesso di coinvolgere insieme con il rettore, il direttore di Assica, Davide Calderone, che rappresenta il settore carni e salumi che vale 9.5 miliardi di fatturato, il direttore generale della Gerardo Cesari e Leonardo Da Vinci, Giovanni Lai, e il direttore generale del Banco Marchigiano, Massimiliano Tombolini.



