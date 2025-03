Due denunce per furto aggravato in farmacia di Porto Recanati

I Carabinieri della Stazione di Porto Recanati hanno denunciato due stranieri, un 20enne originario del Marocco, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Ancona per altre vicende penali, e un 25enne di origini egiziane, domiciliato a Porto Recanati, entrambi già noti alle Forze di Polizia, per il reato di furto aggravato.

Le indagini condotte dai militari, supportate dall'esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di accertare che i due indagati, nel pomeriggio dell'8 febbraio scorso, hanno commesso un furto presso una farmacia di Porto Recanati. Approfittando della momentanea assenza di uno dei dipendenti, hanno prelevato la somma in contanti di 150 euro da un cassetto, per poi fuggire a piedi per le vie adiacenti, facendo perdere le proprie tracce.



