Domiciliari, ritiro di patenti e sequestro di auto nel fermano

Quattro giorni ai domiciliari, multe e ritiro di patente e sequestro delle autovetture. E' il bilancio dell'attività dei carabinieri delle Compagnie di Montegiorgio e di Fermo nel corso di interventi per la prevenzione e il contrasto alla guida in stato di ebbrezza e violazioni al Codice della strada.

A Falerone i militari hanno sottoposto ai domiciliari per 4 giorni un uomo, laziale di 54 anni, per mancato pagamento di una multa per guida in stato di ebbrezza a Magliano di Tenna. A Massa Fermana, la stessa sorte e per gli stessi motivi a finire ai domiciliari, per 4 giorni, un uomo di Montegiorgio, 52 anni.

Anche lui non ha pagato la multa per guida in stato di ebbrezza a Sant'Angelo in Pontano (MC). A Monte Urano, un uomo di Grottazzolina, 55 anni, è stato denunciato dai carabinieriperchè guidava con la patente revocata. Su di lui pesavano già precedenti di polizia. Controllato mentre guidava un veicolo di proprietà della convivente, nonostante la sua patente fosse stata revocata nel biennio precedente il veicolo è stato sequestrato. Sempre a Monte Urano, un uomo di origine cinese, 58 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico di ben 2,25 g/L). Anche in questo caso, la patente di guida è stata ritirata e il veicolo di proprietà della moglie è stato affidato a un soccorso stradale.



