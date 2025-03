Centro di Ancona invaso dalle maschere per il Carnevale

L'atteso Carnevale di "Ancona in maschera", promosso dal Comune, rinviato ad oggi per il meteo, non ha disatteso le aspettative e ha prolungato la festa. Il centro di Ancona è stato invaso dalle maschere, ma anche da migliaia di cittadini, grandi e piccini rapiti dai colori e dalle allegorie. Seicento le maschere annunciate per la sfida del cocorso. Partite da piazza del Plebiscito e da piazza Garibaldi carri e le maschere hanno sfliato lungo il corso tra ali di folla per arrivare a piazza Cavour dove costumi e performance si sono 'presentati' al numeroso pubblico con la regia di Andrea Alfieri e l'animazione e musica di Gino Manoni alias Charlie Rock.



Tantissime le proposte dalla Mao Branca Streeet Band a Ipanema-ballerine brasiliane, da Fantasia Sogno e Realtà alla Banda di Torrette dalle Dame del '700 da Candia al carro di Monte's game del borgo di Montesicuro la sfilata non ha disatteso le aspettative In concorso 7 maschere singole, 5 coppie, 5 gruppi con 90 persone, la mascherata del borgo di Montesicuro, per le scuole: la mascherata delle primarie Faiani, delle primarie Dante Alighieri, delle primarie Cittadella-Margherita Hack e scuola d'infanzia Garibaldi; per l'Università il Gruppo Erasmus Generation Meeting per con il Carnevale d'Europa. In serata i vincitori della sfida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA