Carnevale di Villa Fastiggi fa il pieno con 10 mila presenze

Il carnevale di Villa Fastiggi, riempie il quartiere della città di Pesaro con 10 mila presenze e sette carri carnevaleschi per la festa, che hanno sfilato tra le vie. Quattro sono stati realizzati dall'associazione carnevalesca mentre gli altri tre dai residenti di Osteria Nuova-Montelabbate, Montecchio e Gabicce Mare.



Il corteo ha visto in testa il trenino dei piccoli della scuola dell'infanzia "Io… pezzettino del mondo" che ha allietato il percorso insieme ad altre due mascherate.

La sfilata ha percorso varie vie del quartiere per poi radunarsi in piazza per l'atteso lancio di dolciumi finale (25 quintali di dolci in totale). "Un vero spirito di divertimento e spensieratezza che fa bene alla città e che ha coinvolto visitatori da tutta la provincia" dice il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani.



