Carnevale di Ascoli, ecco i vincitori

"Li frechi' de San Temmase 4.0" (iscritto alle categorie Baby e Omnia Bona) è il gruppo vincitore assoluto del concorso in maschera 2025 del Carnevale di Ascoli Piceno, per il maggior numero di voti ottenuti. Il premio è stato consegnato nel corso della cerimonia svoltasi questo pomeriggio al teatro Filarmonici, ad Ascoli. La Mascherina d'oro 2025 è stata assegnata a Roberto Paoletti, mentre la Mascherina d'argento è andata a Mariolino Vitelli.



Anche per questa edizione ha prevalso l'ascolanità, ovvero la capacità delle maschere di mettere in scena situazioni della vita cittadina. Nella categoria A ha vinto "La fendana je 'ngabbiate, l'asculà s'è 'ngazzate!"; al secondo posto Palazzo Pilastri Saladini dal Fai ai condomini; al terzo posto "Antica trattoria stellata " ugne piatte na terterata.

Categoria B: al primo posto Voci di corridoio; al secondo posto reggellu c'e' miss tre mpapite... ma a che serve ssu cerchie proprie nen s'e' capit!; al terzo posto Angeli del bello.

Categoria C: al primo posto Lascia sta 'ssa pianta che s'arepigghia; al secondo posto La vulva parlante; al terzo posto Steme n'culennate.

Categoria D: al primo posto Ai-Ap "Ascula' intelligenze"; al secondo posto Vorrei averlo più duro; al terzo posto So fatte lu pass piu' lunghe de la amma.

Categoria G: al primo posto Mamma ce' ditte reguardeteve; al secondo posto Li cellitte e' repartite tutte; al terzo posto A Carnevale mamma schembare.

Categoria OB (Omnia Bona): al primo posto Li frechi' de San Temmase 4.0; al secondo posto Penza pe' li corna tuo'; al terzo posto Pure li mura porta li recchie!.

Il Premio Pignoloni 2025, in memoria di Ottorino Pignoloni, è stato assegnato a Mario Castelli, mentre il Premio Sandro Riga 2025 al gruppo "Li Barbi nn'Ascule". Il Premio "Tonino Fanfulla - Ancaria d'Oro" è stato assegnato a Luca Virgulti. Il Premio "Giangiacomo Lattanzi" è stato assegnato alla mascherata "La serenata è venut' a guardà e mò lu passera gn'arevà". Il Premio "Lu Sfrigne" è stato assegnato a Ugo Capriotti.

Il Premio del concorso Instagram del Carnevale di Ascoli è andato a Federica Cognigni per "Il piccolo principe" insieme a Stefano e Adriano Santori. Il Premio per il concorso fotografico "Kids & Us" è andato a Edoardo Tassi mascherato da Lucio Corsi.

Un riconoscimento, con la consegna di un mini-lampadario del Carnevale è stato attribuito a Raniero Isopi che aveva ideato i lampadari colorati in versione originale.



