Carnevale 'Ancona in maschera', i vincitori del concorso

I vincitori del Carnevale di "Ancona in maschera" sono stati: Borgo di Montesicuro con maschera Monte's Game; per le scuole la vittoria va alla scuola primaria Dante Alighieri con maschera Colle Marea. Per i singoli ha vinto una bambina con la maschera 'Una figura misteriosa Maleficent', mentre per la coppia il riconoscimento è andato alla coppia 'Omaggio a Venezia'. Tra i gruppi è arrivato primo il Gruppo Scout Ancona 1 con la 'Maschera Lego' mentre per l'Universita' ha vinto il gruppo ENS Ancona Erasmus Generation Meeting.



