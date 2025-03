Unimc, Comune e Provincia insieme per Giornata Trasparenza

L'Università di Macerata, in collaborazione con il Comune e la Provincia di Macerata, organizza martedì 11 marzo la "Giornata congiunta della Trasparenza: i nuovi scenari del Valore Pubblico". L'evento si svolgerà dalle 14:30 alle 18 all'Auditorium Unimc in via Padre Matteo Ricci. Dopo i saluti istituzionali del rettore dell'Università di Macerata, John McCourt, del presidente della Provincia e sindaco del Comune di Macerata, Sandro Parcaroli, e del prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, il programma prevede gli interventi del vice prefetto di Macerata, Emanuele D'Amico, che approfondirà il tema del contrasto alle infiltrazioni criminali nei contratti pubblici; del vice questore di Macerata, Marcello Pedrotti, che illustrerà il ruolo del whistleblowing nella promozione della trasparenza e dell'integrità nella Pubblica Amministrazione. Seguiranno gli interventi del colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale dei Carabinieri di Macerata, sull'accesso civico generalizzato nell'organizzazione della Difesa, e del colonnello Ferdinando Mazzacuva, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Macerata, che parlerà del ruolo della Guardia di Finanza nella garanzia della trasparenza, sia all'interno che all'esterno delle istituzioni. La seconda parte dell'incontro sarà dedicata alle relazioni di esperti del settore. Stefano Villamena sul tema della prevenzione degli abusi amministrativi e del concetto di Valore Pubblico; Fabrizio Cerioni sul danno all'immagine della Pubblica Amministrazione. Chiuderà il programma una tavola rotonda che metterà a confronto le esperienze di Domenico Panetta, Ernesto Barocci e Francesco Massi Silveri, responsabili della prevenzione della corruzione rispettivamente per l'Università, la Provincia e il Comune di Macerata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA