Striscione 'Verità per Regeni' scelta del Consiglio comunale

"L'esposizione dello striscione "Verità per Giulio Regeni" presso la sede comunale di Fabriano, così come di quello recante la scritta 'Il fascismo è incostituzionale', è stata decisa nella Conferenza dei Capigruppo del 23 gennaio scorso, dove è stata manifestata la volontà di collocarli sui terrazzini al primo piano del Palazzo comunale. Tale scelta è stata ribadita nella seduta del Consiglio comunale del 30 gennaio scorso, durante la quale il Presidente del Consiglio ha invitato i consiglieri a osservare un minuto di silenzio in ricordo di Giulio Regeni, confermando l'impegno affinché lo striscione resti esposto fino a che non vi sia verità sulla sua vicenda".

Replica così l'Amministrazione comunale di Fabriano (Ancona) al consigliere comunale di opposizione Pino Pariano (Città di Fabriano) che chiedeva chi lo avesse autorizzato. Lo striscione "Verità per Giulio Regeni" è presente a Fabriano dal 2022, inizialmente esposto su iniziativa del Comitato Possibile Fabriano, a seguito di una raccolta firme. "La volontà di mantenere visibile questo messaggio di richiesta di verità e giustizia è quindi frutto di un percorso già consolidato nella comunità cittadina", prosegue la nota. In merito, poi, al manifesto 'Il fascismo è incostituzionale' "esso è stato acquistato dall'Ente comunale nel 2023, a seguito della specifica richiesta, avanzata nel corso della discussione di una mozione, dal Consigliere comunale di minoranza Arteconi. La richiesta è stata votata e approvata dal Consiglio, come indicato nella deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 9 marzo 2023", si conclude la nota dell'Amministrazione comunale di Fabriano.



