Siri, "Acquaroli presidente bravissimo, ma nessuno lo conosce".

"Fatevi una bella campagna elettorale con voi stessi per accorgervi se ne vale la pena. Se vi accorgete che ne vale la pena, allora avremo già vinto, come Lega. Dovremo però poi dire ai nostri colleghi di coalizione che facciano la stessa cosa, non sono immuni. Qui ci sono delle responsabilità naturalmente, se certe cose non sono state comunicate. Riflettevo prima con Giorgia (Latini, ndr): abbiamo un presidente di Regione bravissimo ma che nessuno conosce. A livello nazionale non lo conosce nessuno". È uno dei passaggi dell'intervento del Senatore leghista Armando Siri, presente questa mattina alla Loggia del Mercanti, in occasione della presentazione da parte della Lega Marche dei 30 responsabili dei dipartimenti regionali che avranno il ruolo di consolidare l'azione del partito in vista delle elezioni regionali.

"Se tu sei un presidente di Regione e sai che tra un anno c'è la campagna elettorale, comincia a occupare tutti gli spazi possibili e immaginabili per andare a raccontare le cose - prosegue Siri riferendosi al governatore Francesco Acquaroli -.

Perchè quando tu sei sul nazionale, l'induzione che tu porti al cittadino del territorio è una trasfigurazione del prestigio di quel territorio. Si chiama comunicazione questa, bisogna studiare. Bisogna occuparsene e sapere con chi si sta parlando.

Chi sono i tuoi consulenti? Ricci va in televisione. Poi è una persona che sarà in piazza il 15 a favore della guerra, ma lo sappiamo noi. Queste cose fanno parte di un ragionamento da fare insieme se vogliamo vincere in questa regione".

Siri prosegue spiegando che "Se invece, come sento io in maniera strisciante, vogliamo dire che è dura, così abbiamo già perso. Cambiamo il nostro stato d'animo e ancora una volta cambieremo la storia di questa regione".

A proposito dell'avvicinarsi dell'appuntamento regionale Siri aggiunge che "se vengo qua e incontro dirigenti di partito che sono forieri di lamentele, disagi, come posso pensare che questo stato d'animo possa essere attrattore di entusiasmo, motivazione, fiducia? Servono forza ed entusiasmo. Bisogna raccontare tutto il lavoro che è stato fatto da questa giunta regionale, non dare per scontate le cose ed essere sempre in ascolto dei bisogno dei cittadini.

"Dopo 30 anni, salvo questa parentesi di questi ultimi quattro anni e mezzo, vorrei che i marchigiani non si dimenticassero quelle esperienze che si portano dietro molti punti fallimentari - sottolinea - . Noi abbiamo fatto grandi passi avanti, pensiamo alla infrastrutture con l'Aeroporto di Ancona o all'Ospedale di Torrette, che è un'eccellenza nazionale".



