Senigallia, soccorsi a due famiglie intossicate da monossido

Alcune persone, non è stato ancora confermato quante ma sembrano essere 3 o 4, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio per una combustione incontrollata che si è verificata tra le pareti di due appartamenti contigui. È avvenuto la scorsa notte a Senigallia (Ancona), dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino per mettere in sicurezza le abitazioni.

Intorno alle 23,30 di ieri, da uno dei residenti è stata segnalata una parete stranamente molto calda e un odore di bruciato che sembrava proveniente dall'appartamento limitrofo. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'apposita strumentazione per verificare la presenza di gas nocivi alla salute delle persone e hanno constatato un'elevata concentrazione di monossido di carbonio. È stato quindi fatto evacuare l'edificio mentre gli abitanti dei due appartamenti sono stati soccorsi dagli operatori sanitari con i sintomi da avvelenamento da monossido. Dopo aver raffreddato la parete è stato aperto un varco per ispezionare l'intercapedine tra le pareti e comprendere le cause del surriscaldamento, verosimilmente legate a una combustione non corretta in una canna fumaria. La situazione è poi tornata alla normalità: gli appartamenti interessati dall'evento sono stati arieggiati fino a che non è stata riscontrata la salubrità dell'aria.



