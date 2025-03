Rocco Siffredi: 'Eros e web, serve consapevolezza'

"Stare vicino ai propri figli, non pensare che li conosciamo molto bene. Addentriamoci nella tecnologia cercando di capire come funziona il mondo. E poi non contrastiamo i ragazzi ma proviamo a far capire loro che quella roba lì (le piattaforme free dai contenuti erotici) è un qualcosa di molto complicato". Così l'attore Rocco Siffredi, icona del cinema porno, durante il set visit del film Blue che lo vede protagonista.

Il film è l'opera prima di Eleonora Puglia e vede protagonisti, oltre a Rocco Siffredi, anche Alexia Cozzi e Shaen Barletta. La trama ruota intorno al personaggio di Luce, una giovane studentessa alle prese con scelte difficili e con il mondo illusorio del web e dei siti e social a sfondo erotico.

Le riprese del film della regista Eleonora Puglia, dopo la tappa ad Offida (Ascoli Piceno) sono in corso tra Fermo e Porto San Giorgio (Fermo). E quest'oggi il cast ha incontrato la stampa proprio a Fermo, nella celebre sala del Mappamondo. Con Siffredi anche il presidente della Fondazione Marche Cultura-Marche Film Commission, Andrea Agostini: "Siamo in presenza di un qualcosa che farà parlare, il tema è di assoluta attualità, quello delle piattaforme free. I toni (del film Blue) non sono giudicanti ma di comprensione, consapevolezza".



