Ricci (PD): 'Giunta Acquaroli aveva promesso mari e monti'

"La giunta attuale aveva promesso mari e monti sul tema della sanità ed invece è soltanto peggiorata". Così l'europarlamentare PD, Matteo Ricci, dopo il confronto sul tema coi presenti della cena del format "Un marchigiano alla porta" che ieri sera l'hanno ospitato a Pollenza, in provincia di Macerata, a Palazzo Ricci, nella bellissima dimora dello storico e noto Matteo Ricci marchigiano, gesuita e matematico.

"Non è stato fatto nessun passo in avanti ma solo indietro - dice Ricci - le liste di attesa sono aumentate, la mobilità passiva anche, la sanità territoriale manca così come i medici di base e non c'è alcuna attenzione al tema della salute mentale che riguarda sempre più i giovani".

Spazio poi ovviamente anche al tema delle aree interne: "Dobbiamo trovare un meccanismo che riesca a riequilibrare il trend dello spopolamento dell'entroterra, soprattutto nelle zone colpite dal terremoto, rispetto a quelle della costa - afferma l'europarlamentare - la regione dovrebbe investire su questi territori e destinare risorse per i giovani e per chi decide di investirci - afferma - confrontandomi con chi vive queste aree sono emerse anche altre iniziative che la regione potrebbe attuare oltre a quella che avevo già annunciato sul destinare 30 mila euro a chi sceglie di abitare nell'entroterra - ovvero - bisogna garantire trasporto e asili gratuiti per chi decide di vivere qui e realizzare incentivi di impresa per i giovani che desiderano investire in questi territori - prosegue - vivere nelle aree interne è bello ma anche faticoso, bisogna quindi renderlo più bello e meno faticoso".



