Polizia di Stato in Piazza l'8 marzo per celebrare le donne

Questa mattina, in piazza Roma, la Polizia di Stato ha allestito uno stand divulgativo per celebrare la ricorrenza della Giornata internazionale della donna con poliziotte e poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Mobile, dell'Ufficio Sanitario, della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera e la Polizia Ferroviaria. Nell'occasione gli operatori hanno risposto alle curiosità ed alle domande dei cittadini, distribuendo le brochure della campagna permanente del Servizio Centrale Anticrimine "Questo non è amore", delle cartoline ricordo della Polizia Stradale e le brochure per i più piccoli sull'educazione al corretto comportamento da tenere nelle stazioni. Un momento di vicinanza e di prossimità al servizio dei cittadini.

"Esserci sempre vuol dire stare tra la gente, per la gente.

E' una mission - ha ricordato il Questore Cesare Capocasa - che le donne e gli uomini della Polizia di Stato conducono quotidianamente e oggi è l'occasione per ricordare che noi ci siamo e possiamo aiutarvi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA