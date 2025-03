Pasqua solidale con uova biancorosse Ancona Calcio-Giampaoli

Sarà una Pasqua speciale per i bambini del Salesi di Ancona grazie alla sinergia fra tre importanti realtà del territorio: la Fondazione Ospedale Salesi ETS, l'Ancona Calcio e l'industria dolciaria Giampaoli Spa che propongono anche quest'anno le uova biancorosse nelle quali il gusto del cioccolato e la gioia per le sorprese griffate SSC Ancona si uniscono alla solidarietà. Le uova prodotte dall'Industria dolciaria anconetana, all'interno delle quali saranno presenti due sorprese ufficiali della squadra di calcio, potranno essere acquistate sia presso la grande distribuzione che presso lo spaccio aziendale della Giampaoli, ad Ancona.

Parte del ricavato della vendita delle uova biancorosse sarà devoluto alla Fondazione Ospedale ETS per sostenere i progetti di ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, le coterapie, le iniziative per l'umanizzazione delle cure e l'acquisto di nuove e importanti apparecchiature sanitarie che andranno a potenziare il Dipartimento Materno Infantile Salesi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. "Questo sodalizio rappresenta un percorso virtuoso che vogliamo ampliare e rafforzare ulteriormente a beneficio del benessere dei bambini, delle famiglie e delle donne", il commento della presidente della Fondazione, Cinzia Cocco. "Grazie al vostro sostegno e alla generosità dei nostri storici partner sostenitori possiamo continuare ad offrire ai bambini e alle famiglie un ambiente sempre più accogliente, ricco di stimoli, attività e progetti sempre nuovi per migliorare la permanenza in ospedale e rendere questo momento meno traumatico", conclude la Direttrice della Fondazione, Laura Mazzanti.



