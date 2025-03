Maxi rissa Tolentino, carabinieri notificano 6 Daspo urbani

Maxi rissa a Tolentino (Macerata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia cittadina hanno notificato a 6 uomini di nazionalità egiziana, domiciliati in provincia, la misura di prevenzione personale del Divieto di Accesso alle Aree Urbane), noto anche come Daspo Urbano, per la durata di un anno, che impedisce l'accesso a 13 esercizi pubblici tolentinati. La rissa si era verificata il 22 febbraio scorso all'interno di un bar della città. I sei uomini, destinatari dei Daspo Urbani, nel caso dovessero essere rintracciati negli esercizi pubblici vietati, rischiano l'arresto da sei mesi a un anno. Non è l'unica operazione effettuata dai carabinieri del maceratese, i militari della stazione di Apiro, infatti, hanno denunciato un 38enne residente in provincia di Caserta per il reato di frode informatica. La vittima, interessato all'acquisto di un motore per la propria minicar, aveva effettuato una ricerca online e preso contatti con un individuo che si era finto dipendente di una ditta specializzata nel commercio di materiale meccanico.

Dopo una veloce trattativa, ha effettuato un bonifico da 400 euro. Ma non gli è stato inviato nulla. Ha sporto denuncia e i carabinieri, tracciando il denaro, hanno individuato l'Iban che riconduceva a una carta prepagata ricaricabile intestata all'indagato.



