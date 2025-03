Lega Marche: presentati i 30 responsabili dei dipartimenti

La Lega Marche ha presentato, questa mattina alla Loggia dei Mercanti, i 30 responsabili dei dipartimenti regionali, che avranno il compito di valorizzare le competenze e le progettualità nei diversi ambiti strategici per il territorio, consolidando l'azione amministrativa del partito in vista delle elezioni regionali.

L'evento ha visto la presenza del Senatore Armando Siri, responsabile nazionale dei dipartimenti, della segretaria regionale della Lega, On. Giorgia Latini, e dei vertici del partito, tra cui il parlamentare Mirco Carloni e il vicesegretario regionale vicario Mauro Lucentini.

"Quella che presentiamo oggi è una squadra forte e competente, composta da persone che hanno il desiderio di mettere in gioco la propria professionalità- ha spiegato l'Onorevole Latini-. Abbiamo scelto persone con esperienza, credibili e capaci di dare un contributo importante sia al partito sia alla stesura del programma elettorale. È fondamentale rafforzare la segreteria regionale del partito in vista dei prossimi appuntamenti, a cominciare dall'autunno, quando i marchigiani saranno chiamati a confermare il buon governo della giunta regionale di centrodestra" .

Latini ha ricordato la nomina del direttivo regionale di Mirco Carloni, già vicepresidente della Regione e attualmente responsabile nazionale della Lega per il dipartimento Attività Produttive, e Andrea Maria Antonini, attuale assessore all'Agricoltura e alle Attività Economiche, come responsabili organizzativi della campagna elettorale rispettivamente per le Provincie di Pesaro e Ancona e per le provincie di Macerata, Fermo e Ascoli.

L'Onorevole Mirco Carloni ha dichiarato: "In questi anni la Regione Marche ha vissuto una stagione di riforme legislative che hanno dato un impulso significativo al cambiamento. Abbiamo ereditato una regione economicamente declassata, con infrastrutture ferme al palo e un aeroporto quasi chiuso. In pochi anni abbiamo dato una strategia, sbloccando cantieri strategici come la Galleria della Guinza, ferma da decenni, e offrendo risposte concrete al mondo economico." Il Senatore Armando Siri ha concluso: "La Lega è un partito che nasce dal basso e i dipartimenti hanno il ruolo di rafforzare il legame tra la politica e i cittadini. Non sono semplicemente un raccoglitore di proteste, ma un centro di elaborazione di proposte concrete. In questi anni è stato fatto un ottimo lavoro dalla Segreteria regionale del partito e così dovete andare avanti con entusiasmo. Questo dovrà essere l'atteggiamento che ci caratterizza anche in vista della prossima campagna elettorale, nella quale dobbiamo lavorare per far comprendere ai cittadini marchigiani il buon governo di questi anni e l'importanza delle tante risposte offerte dalla Lega", Presenti anche il vicepresidente della Regione Marche Filippo Saltamartini e i consiglieri regionali Renzo Marinelli, Anna Menghi, Monica Acciarri e Simona Lupini.



