"Il settore vitivinicolo può contare sul nostro appoggio"

Rapporti con 173 imprese del comparto agribusiness, circa il 16% del segmento corporate: 23 milioni di impieghi su 145 milioni di impieghi alle imprese.

Sono questi alcuni dei dati che Giampiero Farina, responsabile del Centro Imprese della Banca di Ripatransone e del Fermano, ha evidenziato durante l'incontro 'Il nuovo "mondo del vino" del 2025. La conquista dei palati. Dal calice locale al mercato globale', che si è tenuto al Fermo Forum il 7 marzo, nell'ambito di Tipicità 2025. L'evento, moderato dal giornalista Rai Marco Ardemagni, ha visto gli interventi di Giuliano D'Ignazi, Presidente Assoenologi Marche, Stefano Isidori, Presidente Als Marche, Simone Capecci, Presidente del Consorzio Vini Piceni.

Nella sua introduzione al dibattito, il Direttore Generale della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia ha ricordato il calendario delle celebrazioni per i 120 anni dell'Istituto, di cui la partecipazione a Tipicità è il terzo appuntamento, "un evento fondamentale, per l'importanza che il comparto vitivinicolo e in generale tutto l'agroalimentare hanno nella nostra zona di competenza. Basti pensare che Ripatransone, dove ha sede la banca, è il paese delle Marche con la maggior superficie coltivata per la viticoltura. Sosteniamo le aziende del comparto, che sono di piccole e medie dimensioni, ma al momento hanno dimostrato un'ottima capacità di reazione alle dinamiche nazionali e internazionali del mercato". A concludere Farina ha ricordato l'operatività del pegno rotativo sulle scorte di vino, "che ci permette di dare linee di garanzia utilizzando, appunto, le scorte di vino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA