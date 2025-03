"Il gender pay gap è ancora molto presente"

"Sosteniamo chi è meno fortunata e diamo opportunità". È la sintesi della missione del Soroptimist, organizzazione mondiale fondata nel 1921 in California Violet Richardson Ward e presieduta nella sezione anconetana da Cinzia Nicolini, ex dirigente della Questura di Ancona. Questo pomeriggio in Sala Boxe alla Mole Vanvitelliana, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si è riflettuto su diverse tematiche come l'empowerment. Marta Cerioni, avvocata e docente lo ha spiegato come "un aumento di potenzialità e capacità di incidere da parte delle donne. Il Soroptimist vuole creare una rete tra donne per promuovere buone pratiche che possano avere efficacia sul territorio. La parità di genere non è una battaglia tra sessi- ha chiarito Cerioni- ma di civiltà oltre che economica, per combattere il gender pay gap, vale a dire la distanza retributiva tra uomini e donne che nel settore privato è purtroppo ancora pesente".



L'imprenditrice Monica Gabrielli ha invece focalizzato il suo intervento sul tema della leadership: "Da imprenditrice so quanto può essere difficile per una donna farsi valere. Oggi la mia impresa di famiglia ha tre donne al comando e il 50% degli occupati sono donne. Ma so che non è facile, soprattutto quando una donna diventa mamma".

Di Educazione e lotta agli stereotipi ha parlato Agnese Testadiferro, giornalista: "Immaginate un sasso che gettate nell'acqua, guardate tutti i cerchi che crea, immaginate che quel sasso sia una vostra parola, che crea quei cerchi. Ognuno di noi deve capire che parole mettere in circolo, soprattutto con i più giovani, veri protagonisti di questo tempo".



Presente anche Orlanda Latini, assessora alle pari opportuinità del Comune di Ancona: "Attraverso questa giornata la donna viene informata su tutto quello che il territorio offre in diversi settori, da quello sanitario a quello culturale, assieme alle tante associazioni del territorio. La donna ha una forza eccezionale, deve avere consapevolezza di ciò che può fare e deve sapere che non è sola. Viva le donne".



