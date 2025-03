Furti in 7 supermercati della provincia di Ancona, due denunce

Avevano rubato prodotti di alta cosmesi in ben sette esercizi commerciali di tutta la provincia di Ancona ma la scia di furti è stata interrotta a Senigallia (Ancona) al termine di un inseguimento dai Carabinieri della compagnia cittadina.

Autori dei furti sono due uomini tra i 30 e i 40 anni, di origine georgiana, specializzati in furti ai danni di supermercati: sono stati individuati e denunciati grazie alle indagini dei militari del radiomobile di Senigallia. Questi hanno ricostruito la scia di colpi messi a segno in alcuni esercizi commerciali a Fabriano, Jesi, Ancona, Falconara Marittima e Senigallia dove i due ladri avevano rubato prodotti di alta cosmesi per tremila euro. Erano occultati in una valigia nell'auto usata per la fuga, interrotta dai militari che li hanno infine denunciati dopo gli accertamenti di rito. La refurtiva rinvenuta è stata restituita agli esercizi commerciali derubati, mentre le indagini proseguono per capire se i due siano coinvolti in altri furti simili.



