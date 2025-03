Da San Severino Marche sostegno a Norcia e Civitas Appenninica

Il sindaco della Città di San Severino Marche (Macerata), Rosa Piermattei, ha sottoscritto il manifesto ufficiale del progetto dando pieno sostegno alla candidatura di Norcia e della Civitas Appenninica a Capitale Europea della Cultura 2033, ufficializzata il primo marzo scorso durante la 61esima edizione di Nero Norcia.



La Civitas Appenninica rappresenta un'ampia rete di 138 Comuni situati tra Abruzzo, Marche, Umbria e 15 Comuni del Lazio, tutti appartenenti al cratere del sisma del 2016. Questo progetto interregionale mira a trasformare le sfide in opportunità, creando una rete di territori che condividono un patrimonio culturale millenario. L'iniziativa intende promuovere la sostenibilità, l'inclusione sociale e la partecipazione attiva delle comunità locali, valorizzando le tradizioni e le innovazioni che caratterizzano l'Appennino.



"La candidatura rappresenta un'opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio e investire sulla cultura come elemento di sviluppo, stimolando anche la creatività imprenditoriale per la progettazione di futuro e di comunità. Il Comune di San Severino Marche, con la sua ricchezza storica e culturale, si inserisce in questo progetto con l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico e naturale dell'Appennino, promuovendo eventi, iniziative e collaborazioni che possano arricchire l'offerta culturale dell'intera regione.", le motivazioni che hanno portato al sostegno della candidatura.



