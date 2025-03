"Capire le Borse": oltre 100 donne in presenza, 260 da remoto

Oltre 100 donne iscritte e che hanno seguito in presenza e più di 260 collegate online da tutta Italia per la prima giornata di "Capire le Borse", il corso gratuito di educazione finanziaria promosso da Siat (Società Italiana di Analisi Tecnica) in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, con il patrocinio del Consiglio Regionale e del Comune di Ancona, tenutasi alla Federazione Marchigiana del Credito Cooperativo.

Il programma, pensato per fornire alle donne le competenze di base per comprendere i mercati finanziari, si è aperto con la prima lezione dedicata a "I mercati in movimento", di Annabella D'Argento, socia Siat, giornalista economico-finanziaria, ideatrice e tra i docenti del corso. Alla giornata hanno preso parte anche Orlanda Latini, assessora alle Pari opportunità del comune di Ancona,Lucia Albano, sottosegretaria all'Economia, Elena Leonardi, senatrice, e Carlo Ciccioli, europarlamentare, il consigliere regionale di FdI, Marco Ausili. "L'indipendenza economica è cruciale, specialmente per le donne con redditi più bassi rispetto alla popolazione maschile e maggiore longevità", le parole di Maria Lina Vitturini. "Non un evento estemporaneo, ma l'occasione per trasferire nelle mani di queste partecipanti uno strumento concreto e stabile, di cui potranno disporre per sempre e che potrà migliorare sensibilmente la qualità della loro vita", evidenzia Ausili.

"Il programma è stato ideato per essere seguito anche da chi non ha alcuna conoscenza dei mercati finanziari, in pieno spirito con la mission dell'Associazione", le parole della vicepresidente Siat, Aga Barberini. "Da analista Siat e marchigiano, questo corso nella mia Regione rappresenta un'opportunità concreta per rafforzare il tessuto economico e sociale" ha dichiarato Francesco Puca, tra i nove docenti del corso. "La collaborazione tra competenze tecniche e istituzioni crea valore per il territorio, offrendo strumenti duraturi per affrontare le sfide del presente e del futuro", ha concluso. Il corso proseguirà fino al 12 aprile con sei incontri in presenza ad Ancona, mentre la prima ora di ogni lezione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Siat.



