Ast Ascoli in campo per la prevenzione oncologica

L'Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ascoli invita la popolazione femminile a partecipare attivamente alla promozione della prevenzione oncologica. Durante il mese di marzo, sono previsti numerosi eventi e iniziative organizzate dai professionisti del settore per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione. In particolare, l'Ast ha previsto due open day per la vaccinazione gratuita contro l'Hpv, uno dei principali responsabili del cancro alla cervice uterina. Questi eventi si terranno l'11 marzo ad Ascoli e il 13 marzo a San Benedetto del Tronto, rispettivamente negli ambulatori vaccinali di Ascoli e Piazza Nardone a San Benedetto. Durante queste giornate, sarà possibile vaccinarsi senza necessità di prenotazione, dalle 14:00 alle 16:30.

Inoltre, il mese di marzo è dedicato anche alla sensibilizzazione sulla prevenzione del cancro del colon retto.

L'Ast organizza due eventi informativi il 23 marzo in Piazza del Popolo ad Ascoli e il 29 marzo all'ospedale "Madonna del Soccorso" di San Benedetto del Tronto. Queste giornate mirano a sensibilizzare la popolazione riguardo l'importanza della diagnosi precoce e alla corretta informazione sulla prevenzione di questo tipo di tumore.

Per quanto riguarda gli screening oncologici, l'adesione è semplice: le donne nella fascia di età target riceveranno direttamente a casa la lettera di invito per lo screening mammografico e quello alla cervice uterina (pap test e Hpv test, a seconda dell'età). Allo stesso modo, per lo screening del colon retto, uomini e donne che rientrano nella fascia di età target riceveranno la lettera di invito a casa, con la quale potranno ritirare gratuitamente il kit per la raccolta delle feci in qualsiasi farmacia del territorio dell'Ast.

Successivamente, sarà possibile consegnare il campione nei punti di ritiro indicati nella lettera.

La vaccinazione contro l'Hpv è particolarmente importante, poiché l'Hpv è il principale fattore di rischio per il tumore della cervice uterina, il più comune tra le giovani donne e il quinto più frequente nelle donne sotto i 50 anni. La vaccinazione è efficace nel prevenire l'infezione e le patologie a essa correlate, contribuendo così a ridurre il rischio di sviluppare tumori.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli screening e gli eventi organizzati, è possibile contattare il numero verde 800586657.



