Ascoli inaugurata la nuova piazza San Tommaso

Inaugurata ad Ascoli Piceno la rinnovata Piazza San Tommaso, dopo un importante restyling che ha restituito alla città uno spazio rinnovato e funzionale.

Il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato come, per troppo tempo, la piazza fosse stata inutilizzata e inadeguata a ospitare famiglie, bambini e anziani. Il progetto di riqualificazione ha mirato a ottimizzare gli spazi, rendendoli più fruibili e inclusivi, senza barriere architettoniche, e a dare una nuova identità alla piazza grazie anche all'uso del travertino. "Piazza San Tommaso diventerà il fulcro della vita del quartiere", ha dichiarato il sindaco, esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto.

L'assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli, ha aggiunto che la riqualificazione integra vari aspetti - storici, urbani, architettonici e sociali - creando un luogo di incontro e vita per la comunità. Il progetto ha ricevuto un riconoscimento dall'Università di Verona per il suo contributo alla valorizzazione del verde urbano.

Dal punto di vista tecnico, il progetto ha previsto la creazione di un perimetro fluido che collega piazza, area verde e strada, senza una separazione netta. È stato installato un impianto di illuminazione alimentato in parte da pannelli fotovoltaici. Le attrezzature ludiche includono altalene, scivoli, e giochi sportivi, mentre l'arredo urbano comprende panchine, dissuasori, portabici e sei fioriere in travertino. La piazza è stata progettata per non ostacolare la visuale della chiesa storica.

L'area parcheggio, con 175 metri quadri di sosta, è stata collocata nella fascia sud, con pavimentazione in pietra lavica e due posti per la ricarica di auto elettriche. L'impronta dell'antico anfiteatro è stata resa visibile con un profilo in ottone che segue la sua sagoma. Il verde della piazza comprende piante tipiche della macchia mediterranea, sia per gli alberi che per i cespugli, arricchendo ulteriormente lo spazio.

Un intervento che non ha soddisfatto tutti, non sono mancate critiche di cittadini, sintetizzati dalla presenza polemica durante la cerimonia dei consiglieri comunali di minoranza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA