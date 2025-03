Approvate le linee operative contro la violenza sulle donne

Approvate le linee operative per l'accoglienza e la presa in carico socio-sanitaria delle vittime di violenza, proposta dall'Ambito territoriale sociale 1 (Ats 1) di Pesaro. Così la "rete Virginia" (composta da 20 realtà impegnate in azioni professionali e solidali) si rafforza, attraverso la sigla del documento condiviso, a supporto dell'azioni contro la violenza sulle donne. Di fatto diventa uno strumento di lavoro ad uso degli operatori che potrà essere integrato con esplicitazione dei percorsi ed interventi in fase di emergenza e anche nelle fasi di monitoraggio del percorso di uscita dalla violenza assicurando, tramite linee operative condivise, il rispetto della multidisciplinarità e intersettorialità dell'elaborazione del percorso di uscita dalla violenza che dovrà garantire, sin dall'origine, l'integrazione tra sanità e sociale.



