Acquaroli, 'Un valore il sostegno di FI alla coalizione'

"Mai è mancato il vostro sostegno e, questo, è un valore. È un valore non solo per il centrodestra, ma un valore della buona politica che tende ad emergere, mettendo sempre al primo posto, gli interessi delle nostre città, dei nostri territori e il nostro paese dell'Europa. Non guardando a cosa ci divide, ma cercando di dare le risposte che sono l'elemento essenziale, per cui noi oggi partecipiamo alla vita politica rimettere al centro gli interessi delle nostre delle nostre terre, dei nostri territori e la nostra regione e farlo". E' un passaggio dell'intervento del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli all'incontro di FI dedicato a "Le Radici cristiane. Il futuro dell'Europa. Forza Italia verso il congresso del PPE" conclusa dal vicepremier e ministro degli Esteri Atonio Tajani.



"L'Europa è una grande opportunità e in questi anni ha dato un grande contributo" ha detto Acquaroli ricordando che le Marche sono "la prima regione italiana per l'utilizzo dei fondi sociali europei e siamo la terza regione italiana per l'impegno dei fondi Fse, risorse fondamentali per le nostre famiglie per le nostre comunità per le nostre imprese che ci consentono di tornare ad essere competitive, centrali e per tornare a disegnare una sfida che vede le Marche e l'Italia protagonisti insieme all'Europa in una epoca dove la globalizzazione deve vederci per forza necessariamente protagonista".

"L'Europa in questo momento è a un bivio. C'è bisogno di più Europa vicino alle imprese territori c'è bisogno di un'Europa che parla la stessa lingua delle nostre comunità. C'è bisogno di un'Europa che sappia interpretare le nostre esigenze e sappia difenderci". Per questo ha detto il governatore "le sfide che abbiamo davanti nei prossimi mesi saranno determinanti" e si è detto certo che insieme "sapremo dare anche in Europa una nuova stagione da protagonisti".



