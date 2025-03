A Tajani i sapori della cucina marchigiana

Pausa a Numana per il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a conclusione della kermess di Forza Italia "Le Radici cristiane. Il futuro dell'Europa. Forza Italia verso il congresso del PPE" alla Mole Vanvitelliana e che ha visto la partecipazione di centinaia di militanti e tutti gli esponenti azzurri che rappresentano le istituzioni locali oltre ai parlamentari e senatori.

A Numana Tajani è stato accolto dal sindaco Gianluigi Tombolini per un pranzo conviviale presso il ristorante Bocasalina, una delle eccellenze della Riviera del Conero dove gli è stato offerto un menù che ha esaltato i sapori del mare e della tradizione locale: carpaccio di pesce spada con semi di zucca tostata, sale maldon e olio al miele, seguito da un'insalata di puntarelle con alici e calamari arrostiti in padella. In tavola anche un raffinato tortellone farcito con crostacei e sugo ai frutti di mare, con una fragrante frittura dell'Adriatico in tempura. A chiudere, una delicata mousse al cioccolato bianco con frutto della passione, accompagnata da un calice di Le Vaglie, pregiato vino della Cantina Santa Barbara.

Un breve viaggio nel gusto, quello del Vicepremier, che ha avuto l'opportunità di apprezzare la qualità e la freschezza dei prodotti locali, simbolo delle tradizioni gastronomiche delle Marche.



