8 Marzo: "Una strada tutta in salita"

"Sono un'anziana ragazza di 91 anni". Così si definisce, nella prefazione del suo libro "La rivincita della memoria. Quando Eva sfidò Adamo ed entrò in Polizia", Fernanda Santorsola, prima donna in Italia nominata capo della Squadra Mobile. Del suo libro si è parlato questo pomeriggio alla Mole Vanvitelliana nel corso del convegno organizzato dal Soroptimist di Ancona per la Giornata internazionale della donna. Alcuni passi del libro sono stati letti dalla professoressa Desirèe Dominici: "Non è importante il racconto dei miei eventi personali, quanto la narrazione di ogni passo in avanti fatto dalla donna in un settore mai percorso fino ad allora dal mondo femminile" scrive Santorsola. E ancora: "Ho vissuto le difficoltà e i disagi di chi si trova per la prima volta davanti a una strada tutta in salita. E ritorno con la mente ai miei primi anni in polizia, alla Fernanda che più mi piace ricordare e quella ragazza serena mi sorride".

Nata a Bari nel 1933, ha vissuto in diverse città tra cui Ancona. Laureata in giurisprudenza con tesi in diritto penale, nel 1961 è entrata in servizio come vice ispettrice di Polizia.

Nel 1981 ad Ancona è diventata dirigente della squadra mobile.

Oggi, a 91 anni, ha dettato le sue memorie.

E il finale riserva una previsione: "Non passerà molto tempo che vedremo una donna presidente della Repubblica Italiana".



