Turismo ad Ancona: "Cresce ma vogliamo di più"

"Ancona cresce, ma noi vorremmo che crescesse ancora di più, proprio su questo stiamo lavorando, per cercare di veicolare il nome della città di Ancona in tanti canali". Così l'assessore al turismo del Comune di Ancona, Daniele Berardinelli, a margine di una conferenza stampa, rispondendo alle domande dei cronisti.

Fa il punto su ciò che è stato fatto: "Per esempio con la promozione cinematografica, con le troupe, ma penso anche alla presenza alla Bit di Milano o a Sanremo - spiega l'assessore -. Sono tutti modi per far girare il nome di Ancona; ci sono anche collaborazioni in atto con gli altri assessorati, col collega Marco Battino per l'Erasmus Generation Meeting che porterà ad Ancona giovani da tutta Europa o i Campionati Nazionali Universitari che attrarranno tante persone, che noi ci auguriamo di accogliere bene, facendo vedere loro la città, magari vedendoli tornare con i genitori nel corso degli anni. Ci siamo anche concentrati sulle crociere, per rendere accogliente la città assieme alle associazione di categoria e su questo fronte siamo ben avviati".

Gli obiettivi? "Sono tutte iniziative che servono a far crescere Ancona come destinazione turistica e non soltanto come luogo di passaggio- conclude Berardinelli-. Lo sappiamo che è un lavoro duro, perché fino a ora non è stato fatto molto in questa direzione. Vogliamo far cresce Ancona per l'estate ma non solo, non abbiamo problemi di overtourism di altre regioni, ma vogliamo destagionalizzare. La ciclabile del Conero è un elemento importante così come lo è il Parco del Conero, che ci auguriamo diventi parco nazionale".



