Rete Lirica Marche, Stefania Donzelli nuova direttrice artistica

È la soprano Stefania Donzelli, originaria di Fermo, la nuova direttrice artistica della Rete Lirica delle Marche, la Fondazione che firma la stagione d'opera nei teatri di Ascoli Piceno, Fermo e Fano. Già collaboratrice della Fondazione per le attività di formazione, insegna Canto al Conservatorio "Gioachino Rossini" di Pesaro, dopo una carriera su importanti palcoscenici internazionali, numerose incisioni discografiche e un crescente impegno come docente non solo in Italia. L'incarico ha validità sino al 31 dicembre 2025.

"Da artista marchigiana - fa sapere la nuova direttrice artistica - accolgo quest'incarico con orgoglio e gratitudine.

Porterò al servizio della Rete Lirica tutta la mia esperienza di palcoscenico ma anche il patrimonio di relazioni accumulato durante la mia carriera. Elemento costitutivo del mio impegno sarà la formazione che ritengo fondamentale per la crescita del pubblico. La vocazione operistica delle Marche, ribadita dalla candidatura dei nostri edifici teatrali a patrimonio Unesco, va sempre più alimentata e il ruolo della nostra Fondazione è proprio funzionale a questo obiettivo".

Con la nomina della Donzelli, si completa l'assetto gestionale e organizzativo della Fondazione Rete Lirica delle Marche, presieduta dall'avvocato ascolano Francesco Ciabattoni, e con la direzione affidata alla commercialista fanese Caterina Pierangeli. Il consiglio direttivo è composto da Giulio Cesare Pascali, Stefano Mirisola, Roberta Faraotti, e Francesco Ciabattoni.



