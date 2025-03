Part-time e ruoli apicali, Trufelli 'gender gap eclatante'

Tasso di occupazione femminile, divario retributivo di genere, livello di istruzione e partecipazione delle donne alle posizioni di vertice nel mondo del lavoro. Sono questi alcuni dei temi che la direttrice di Confcommercio Marche Nord, Agnese Trufelli, ha affrontato in occasione del Consiglio comunale monotematico che si è tenuto questa mattina a Fossombrone (Pesaro Urbino), con la partecipazione degli istituti superiori.

Trufelli è partita dai dati nazionali: le donne sono occupate al 55% (76% uomini); disoccupate per il 6,9% (4,9% uomini); inattive per il 17,8% (14,4% uomini). La direttrice si è soffermata anche sul contratto part-time. "Nel 2023, nel 31,8% dei casi, le donne occupate di età compresa tra 25 e 54 anni con figli nell'Ue erano impegnate in un lavoro part time, contro il 20% di donne occupate senza figli". Un part-time, ha ricordato, "che viene scelto per conciliare vita privata e lavorativa; per avere maggiore tempo per sé stessi; per trovare un secondo lavoro. Ma può anche non essere scelto per far fronte ai carichi di cura familiare per i quali non ci sono servizi adeguati, economici, affidabili, comodi da raggiungere. Il part time danneggia carriera, retribuzione e pensione: però significa anche poter restare nel mondo del lavoro".

Ultimo tema affrontato, le figure di quadri e dirigenti. "Nei contratti a tempo indeterminato il gender gap per queste figure è eclatante. - ha concluso - Solo il 21% delle donne ha contratti da dirigente. Il mondo delle cariche dirigenziali e manageriali è ancora prettamente maschile". Per ovviare a questo gender gap occorre "puntare alla trasparenza salariale; incentivare l'occupazione femminile; fornire soluzioni per bilanciare al meglio il lavoro e la vita privata; creare nuove competenze; abbracciare una cultura inclusiva, soprattutto legata al linguaggio e al rispetto".



