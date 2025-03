Luoghi della cultura a Pesaro, presentata la nuova brochure

Presentata al Museo Officine Benelli a Pesaro la nuova brochure dedicata agli orari dei musei - da febbraio a maggio 2025 - e dei luoghi della cultura in città. Tra le novità illustrate dal sindaco Andrea Biancani e dall'assessore alla Cultura Daniele Vimini, anche la nuova Card Pesaro Musei dedicata ai residenti, dal costo di 5 euro della durata di un anno (attiva da oggi pomeriggio ai Musei Civici o nei principali musei della città): "permetterà ai cittadini di avere accesso al circuito di Pesaro Musei, alle esposizioni temporanee, ad eventi e altri musei convenzionati della città di Pesaro". Tra questi la Casa Museo Giovanni Gentiletti, il Museo Officine Benelli, il Pac - Arte tessile, ricamo, taglio e cucito, il Museo Nazionale Rossini, la Sinagoga di Pesaro che sarà aperta tutte le domeniche e tanti altri.

"Assieme agli uffici comunali e a tutto lo staff di Pesaro Musei, - hanno spiegato Biancani e Vimini - abbiamo realizzato una mappatura dei luoghi della cultura che si vanno ad aggiungere alla già definita offerta dei nostri musei. Con i nuovi orari, realizzati in base all'affluenza registrata durante gli ultimi anni e soprattutto in quello dedicato alla Capitale della cultura, andiamo a soddisfare le esigenze di cittadini e turisti che prediligono la pausa pranzo come orario di visita principale ai musei e luoghi della cultura in città, garantendo, quindi, orari continuativi dalle 10 alle 18 nelle diverse strutture".

"La nuova brochure, dove sono definiti i nuovi orari, sarà distribuita già dai prossimi giorni negli hotel, - hanno annunciato Biancani e Vimini - attività e info point della città grazie all'aiuto di tutto lo staff Pesaro Musei e di Martina, Cecilia, Kim, Rosa e Sara; le ragazze che stanno svolgendo attività di Servizio Civile nei musei della città e che hanno studiato a perfezione il nuovo assetto".

"In totale i luoghi della cultura inseriti nel nuovo opuscolo sono 20, - fa sapere il Comune - 12 dei quali saranno gratuiti per i possessori della Card Pesaro Musei. Gli orari di apertura saranno poi incrementati durante il periodo estivo, con ingressi prolungati e con quello che sarà anche il grande ritorno di Rocca Costanza. Inoltre, dal 17 al 22 aprile entreranno in vigore gli orari dedicati al periodo pasquale. I Musei Civici e Casa Rossini faranno orario continuato, dalle 11 alle 17. La Sinagoga, non potendo essere aperta il giorno di Pasqua, anticipa l'apertura a giovedì 17, dalle 10 alle 13. Il resto degli orari rimarrà invariato come da consueti weekend definiti in brochure.

Forniti alcuni dati sull'affluenza dei contenitori culturali più importanti di Pesaro: "ospitare grandi eventi come il PalaJova di Lorenzo Jovanotti, che domani alla Vitrifrigo vedrà l'ultima tappa di apertura del suo tour a Pesaro, comporta un grande indotto a dimostrarcelo sono i dati statistici. - sottolinea Biancani - Abbiamo comparato due giornate, quella di martedì 25 e mercoledì 26 febbraio con quella di martedì 4 e mercoledì 5 marzo (i due giorni di apertura del tour di Jovanotti) e i dati dell'affluenza, in alcuni casi, si sono più che raddoppiati». Infatti, martedì 25 febbraio i Musei Civici hanno ospitato 22 visitatori, numero che si è più che raddoppiato martedì 4 marzo accogliendone 66. Affluenza in crescita anche sul secondo fronte. Mercoledì 26 febbraio i Musei Civici hanno registrato un'affluenza di 20 visitatori, diventati 51 mercoledì 6 marzo. Casa Rossini, invece, è passata da zero visitatori a 58. «Parliamo di numeri che ci confermano quanto sia fondamentale puntare sul turismo in città, anche quello legato ai concerti e alle iniziative sportive".



I titolari degli hotel, bad & breakfast o delle attività della zona, già dalla prossima settimana, - informa il Comune - possono andare a ritirare il materiale nel punto IAT della città, ai Musei Civici e all'ufficio Informa Servizi del Comune di Pesaro. I 20 musei presenti nel nuovo opuscolo sono: Musei Civici, Casa Rossini, Sonosfera, Sinagoga, Centro Arti Visive Pescheria, Museo della Bicicletta, Area Archeologica di Colombarone e via dell'Abbondanza, Palazzo Ducale, Casa Museo Gentiletti, Museo Officine Benelli, Musei Palazzo Ciacchi, Museo Archeologico Oliveriano, PAC - Arte tessile, ricamo, taglio e cucito, Museo della Marineria, Museo d'Arte Mengaroni, Museo Diocesano, Chiesa nel nome di Dio, Museo Nazionale Rossini, Palazzo Perticari Signoretti.



