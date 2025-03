Inaugurata Tipicità, Cucinotta 'questo è made in Italy'

"Questo è il made in Italy, questa è l'Italia fatta di cose buone e sane" con queste parole l'attrice Maria Grazia Cucinotta, questa mattina alle 12, nelle vesti di "madrina" dell'evento, ha inaugurato al Fermo Forum, insieme al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l'edizione 2025 del festival Tipicità, kermesse enogastronomica giunta alla sua 33esima edizione. "I marchigiani lavorano sodo, magari sono meno sfarzosi di altri perché sono più concentrati sul fare che sull'apparire. Ma poi quando scopri questa regione non la molli più" ha aggiunto l'attrice.

"Qui c'è il senso di appartenenza a un territorio - le ha fatto eco Acquaroli - e abbiamo uno strumento per assumere consapevolezza per rilanciare le Marche su mercati nazionali ed internazionali. Tipicità è arrivata a 33 edizioni e questo equivale a dire serietà, impegno e determinazione superando anche la fase del Covid".

Sono circa 200 le realtà presenti nel padiglione del Fermo Forum, con 130 eventi in programma da oggi fino al 9 marzo.

L'evento, infatti, si svolge per la prima volta dal venerdì alla domenica, invece che dal sabato al lunedì. Lo slogan scelto per dare ancora più un respiro nazionale ed internazionale all'evento, che proietta il Fermano fuori dai confini regionali è, infatti, "Connessioni".



