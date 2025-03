Imprese a conduzione femminile, Marche sopra la media nazionale

Le province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, segnano trend superiori a quelli della media nazionale in merito alla presenza delle donne nell'imprenditoria e nel lavoro indipendente. A livello regionale la quota di imprenditoria artigiana femminile è superiore alla media nelle Marche (secondo territorio nel Paese), con il 20,4%. Nel dettaglio provinciale, sono a conduzione femminile almeno un quinto delle imprese artigiane delle province di Fermo: 22,3%, cioè 1.231 imprese artigiane femminili; Ascoli Piceno: 21,8%, cioè 1.079 imprese artigiane femminili; Macerata: 20,2%, cioè 1.808 imprese artigiane femminili.

"L'imprenditoria femminile è un motore fondamentale per il futuro sviluppo del nostro Paese", commenta Sara Servili, Presidente interprovinciale del Movimento Donne Impresa di Confartigianato. "Tuttavia, nonostante i progressi, siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare per rimuovere le difficoltà che ostacolano le donne. Non chiediamo trattamenti di favore, ma il rispetto di diritti che spesso restano sulla carta", conclude, augurandosi "politiche concrete per un welfare che risponda alle esigenze delle donne come madri, mogli, figlie e lavoratrici, e, soprattutto, è urgente affrontare i problemi comuni con i colleghi uomini, come fisco, burocrazia, accesso al credito e infrastrutture, per consentire a tutte le imprenditrici di crescere e prosperare".



