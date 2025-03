Giocatori di basket in campo con i cognomi delle madri

Giocatori in campo con i cognomi delle loro madri sulle maglie e la scritta "equal not less" per celebrare la giornata internazionale della donna. Questa l'iniziativa promossa da Alpitour World e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro in occasione della partita di serie A2 che vedrà la squadra pesarese affrontare Rieti, indossando le maglie con i cognomi delle madri anziché dei padri, e che mira a sensibilizzare e informare i più sulla sentenza 131 del 2022 della corte Costituzionale che afferma di come, salvo diversa decisione di comune accordo tra padre e madre, che i figli devono riportare i cognomi di entrambi i genitori. Sempre su questo tema si baserà anche il prezzo di vendita delle maglie celebrative che sarà appunto di 131 euro.

Il ricavato sarà poi devoluto all'associazione Percorso Donna di Pesaro che lo destinerà al progetto "Futura", per il sostegno economico delle donne vittima di violenza. "Il match del 9 marzo ci permette di sensibilizzare un pubblico eterogeneo su temi cruciali e attuali, come l'uguaglianza sociale e la parità di genere, e di riflettere sul potere dello sport nel promuovere un cambiamento culturale duraturo" commenta Tommaso Bertini, chief marketing officer di Alpitour World.

"Sosteniamo con entusiasmo l'iniziativa promossa da Alpitour World, che attraverso un canestro simbolico vuole ribadire l'importanza di valori fondamentali - afferma Andrea Vialli, presidente della squadra di basket - vogliamo dare voce e supporto a chi subisce discriminazioni o violenze, fenomeni purtroppo sempre più presenti nelle cronache quotidiane".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA