Gabrielli (Cgil), leggi non hanno colmato disparità per le donne

"C'è ancora molto da fare per abbattere il cosiddetto tetto di cristallo: gli interventi legislativi di questi anni non hanno ancora prodotto un risultato efficace rispetto ai limiti e alle condizioni di disparità con cui le donne vivono nella vita e nel mercato del lavoro". Lo ha detto ad Ancona Maria Grazia Gabrielli, della segreteria nazionale Cgil, a margine dell'assemblea regionale di Cgil e Spi-Cgil, dal titolo "Il corpo delle donne tra violenza e disparità".

"Il tema della condizione delle donne ancora nel nostro Paese registra un gap importante anche rispetto al resto dei paesi europei. - ha osservato la sindacalista - Questo riguarda ovviamente il tema dell'occupazione e della possibilità delle donne di accedere e di permanere nel mercato del lavoro". Altro fronte "importante - ha ricordato Gabrielli - è quello dei servizi di welfare che aiutano la genitorialità e le donne a permanere nel mondo del lavoro. C'è ancora molto da fare per abbattere il cosiddetto tetto di cristallo. Gli interventi legislativi di questi anni non hanno ancora prodotto un risultato efficace rispetto ai limiti e alle condizioni di disparità con cui le donne vivono nella vita e nel lavoro".

Gabrielli ha sottolineato "l'attenzione all'autodeterminazione delle donne, alla scelta delle donne: per questo la Cgil e le donne della Cgil continuano a lavorare per mantenere il diritto previsto nella legge 194".

"Riteniamo che ancora ci sia un lavoro da fare rispetto anche alle politiche sanitarie di genere e al tema della violenza - ha concluso la segretaria nazionale Cgil - Dobbiamo cambiare ancora il paradigma culturale di questo Paese che riguarda tutti, in particolare certamente gli uomini, a tutti i livelli, quindi partendo dalla scuola perché si possa realmente avere non soltanto l'elemento paritario dei diritti ma anche e soprattutto eliminare alla radice il tema della violenza".



