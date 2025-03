Furto di gioielli a Senigallia, coppia ripresa e incastrata

Sono due le persone denuciate dalla polizia per il furto di gioielli del valore di cinquemila euro commesso in un negozio di Senigallia (Ancona). I fatti sono avvenuti nell'ottobre scorso, quando una coppia si è presentata in un negozio chiedendo di visionare alcuni orecchini. La commessa dell'esercizio di un centro commerciale aveva aperto diverse vetrine espositive per mostrare i preziosi ai potenziali acquirenti, una donna e un uomo di nazionalità straniera. Dopo la scelta e il pagamento in contanti di due orecchini, la donna si è posizionata in modo tale da nascondere alla vista della commessa le vetrine rimaste aperte. Quest'ultima solo successivamente, dopo aver seguito altri clienti, si è accorta che mancava un intero espositore contenente 30 orecchini in oro dal valore di circa 5mila euro. La chiamata al numero unico di emergenza 112 ha fatto intervenire sul posto una volante della polizia di Stato: i filmati dell'impianto di videosorveglianza hanno incastrato due giovani di nazionalità peruviana, già noti per alcuni precedenti sempre per furto. I due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.



