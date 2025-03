Donne coraggiose 2025, premiata prima dirigente polizia Nicolini

"Donne Coraggiose" 2025: Premiata Cinzia Nicolini, prima dirigente della Polizia di Stato e Socia della Sezione di Ancona della Sezione di Ancona dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Il riconoscimento è stato assegnato il 3 marzo scorso nella Sala della Regina della Camera dei deputati, si è svolta la cerimonia di premiazione "Donne Coraggiose" 2025. Un premio che "valorizza persone straordinarie che hanno fornito il massimo impegno nei rispettivi ambiti sociali e lavorativi, testimoniando la profondità delle loro scelte di vita e diventando un punto di riferimento per la collettività".

Nell'occasione, il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, ha premiato Nicolini, "per la carriera eccezionale tra operazioni di Polizia Giudiziaria sotto copertura e lotta alla criminalità".

Il premio è stato solo l'ultimo di una serie di riconoscimenti che hanno caratterizzato Nicolini nei suoi 37 anni di servizio nel corso dei quali si è particolarmente distinta sia nel campo della repressione che in quello della prevenzione dei reati. All'inizio della sua carriera, dirigendo la Squadra Antidroga dell'allora Criminalpol, Cinzia Nicolini è stata in prima linea nel contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti riuscendo ad infiltrarsi per circa cinque anni in pericolosi ambienti criminali.

Dopo aver ricoperto importanti incarichi presso il Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Bologna, della Polfer di Ancona e della Sezione di Polizia giudiziaria presso il Tribunale del capoluogo dorico, nel 2006 Cinzia Nicolini è ritornata nella Questura dorica dove ha rivestito, dal 2006 al 2019 il ruolo di Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e Portavoce del Questore. Ricoprendo tale incarico, la Questura è diventata "un punto di riferimento, in ambito nazionale, per l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza a seguito della realizzazione di innovativi progetti di legalità e di controllo del territorio che hanno contribuito notevolmente al miglioramento delle condizioni di sicurezza della città dorica e del suo hinterland, progetti poi estesi dal Dipartimento della Pubblica sicurezza in tutto il Paese".

Nel 2019 venen nomina a Capo di Gabinetto della Questura di Ancona, ultimo incarico che svolse egregiamente fino al giorno del congedo. Nell'occasione il Presidente dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato - Sezione di Ancona, Giovanni Aguzzi, si è congratulato con l'interessata, a nome di tutti gli associati, ha sottolineato l'importanza dell'alto riconoscimento evidenziando la "meritoria attività svolta da una servitrice dello Stato che ha dedicato, con coraggio, dedizione e sacrificio, gran parte della propria vita professionale per garantire la sicurezza della collettività".



