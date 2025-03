Da sette Paesi Europei per conoscere la Cer di Chiaravalle

Sono arrivati da sette Paesi europei per studiare sul campo il modello di Comunità Energetica Rinnovabile di Chiaravalle (Ancona). Trenta rappresentanti di istituzioni ed enti provenienti da Francia, Finlandia, Irlanda, Polonia, Ungheria, Romania e Croazia hanno visitato, mercoledì 5 marzo, la prima Cer della provincia di Ancona, con una potenza di 100 kWp generati da fotovoltaico e condivisi tra imprese e privati per contenere i costi energetici, aumentare la competitività e proteggersi dalle bolle speculative internazionali, realizzata da Smart Energy Blockchain, controllata della holding jesina Green Investment Srl.

"La Cer di Chiaravalle è un gioiello della tecnologia da 100 kWp sul territorio, un vero e proprio tester che ci permetterà di comprendere al meglio le potenzialità delle rinnovabili, per poi trasferire le conoscenze alle due Comunità più importanti di Jesi e Montemarciano", ha commentato Enrico Cappanera, general manager di Green Investment, evidenziando come le Marche stiano giocando un ruolo importante nella transizione energetica.

Con questa iniziativa, sia l'Italia sia la Regione Marche "aiutano gli altri Paesi a entrare nel mondo delle comunità dove finalmente ogni cittadino potrà beneficiare degli incentivi sulle energie rinnovabili senza dover affrontare spese importanti", ha concluso Cappanera, dopo aver accompagnato il gruppo nella sede della Croce Rossa di Jesi, partner dell'iniziativa, dove ha potuto dialogare sul tema con il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA