Conferenza Donne Democratiche, mobilitazione per i consultori

Un'iniziativa trasversale che coinvolge tutta la regione per la tutela e il potenziamento dei consultori nelle Marche nell'ambito delle cinque mobilitazioni tematiche promosse dal Pd Marche, e presentate dalla Segretaria Chantal Bomprezzi, l'8 febbraio scorso la Conferenza Donne Democratiche.

"I consultori - spiegano le dem - sono un presidio fondamentale per la salute e i diritti delle donne di tutte le età, ma oggi il loro ruolo è messo a rischio dalla carenza di personale specializzato e dalla progressiva riduzione dei servizi. Difenderli significa garantire l'accesso a spazi di ascolto, prevenzione, assistenza sanitaria e supporto alla maternità consapevole, in un'ottica di sanità di prossimità e medicina di genere".

Per questo la Conferenza Donne Democratiche "ha deciso di mettere al centro questa battaglia, con un'iniziativa ampia e partecipata che coinvolgerà tutte e cinque le province. L'8 marzo, giornata simbolo delle lotte per i diritti delle donne, - annuncia - lanceremo ufficialmente questa mobilitazione per accendere i riflettori sulla condizione dei consultori nelle Marche e sulla necessità di potenziarli, non smantellarli".

"Da questa data in avanti, - fa sapere la Conferenza - la mobilitazione prenderà forma nei territori con una serie di iniziative volte a coinvolgere attivamente le cittadine e i cittadini, le associazioni e tutte le realtà sensibili al tema".

"Il diritto alla salute e all'autodeterminazione - dichiara Luisa Cecarini portavoce regionale della Conferenza - riguarda tutte e tutti.

Il nostro impegno è quello di costruire una mobilitazione partecipata, intergenerazionale e radicata nei territori, per restituire centralità ai consultori e rivendicare politiche concrete a loro sostegno".



