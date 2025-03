Bloccati dopo il furto da un brigadiere libero dal servizio

All'occhio attento di un brigadiere, in quel momento libero dal servizio e in borghese, non è sfuggito l'atteggiamento circospetto di una coppia all'interno della Condad di Chiaravalle. Dopo averli seguiti li ha fermati scoprendo così che i suoi sospetti erano fondati: all'interno delle loro borse i generi alimentari sottratti al negozio, per un valore di 100 euro, e ai quali erano state rimosse le etichette antitaccheggio prima di uscire dal negozio dove li attendeva un complice. Il militare ha poia richiesto l'intervento di una pattuglia di colleghi della sua Stazione per l'identificazione.

La coppia, un 60enne di Chiaravalle e una 50enne di Ancona, entrambi già noti alle forze dell'ordine, è stata denunciata in stato di libertà per furto. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, alla Conad di Chiaravalle al quale è stata riconsegnata la merce.



