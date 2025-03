Anni di maltrattamenti alla convivente, arrestato ascolano

Alla vigilia della ricorrenza dell'8 Marzo un caso di "Codice Rosso" a tutela di una donna maltrattata è emerso grazie alle indagini degli agenti della Questura di Ascoli Piceno che hanno arrestato un cittadino italiano, di Ascoli, accusato di maltrattamenti in famiglia per aver messo in atto comportamenti pericolosi nei confronti della compagna convivente. L'arresto è stato convalidato dal Gip presso il locale Tribunale, il quale ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il contestuale divieto di avvicinamento alla vittima, con applicazione del braccialetto elettronico e remissione in libertà.

Il fatto è accaduto la notte tra il 4 ed il 5 marzo scorsi quando gli uomini delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti per una segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura, tramite il 112 NUE, da parte di una donna dell'Ascolano, vittima di ripetuti comportamenti violenti da parte del convivente.

L'uomo, un 58enne, con piccoli precedenti di Polizia, è stato bloccato dagli agenti proprio mentre urlava minacce alla compagna che tentava di aggredire. In evidente stato di alterazione alcolica, l'uomo si è scagliato contro la convivente e poi contro gli agenti che cercavano di proteggere la vittima.

La donna è stata messa in sicurezza, mentre il convivente è stato immobilizzato e fatto accompagnare dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni a causa dell'eccessiva assunzione di sostanze alcoliche.

In sede di querela, la donna ha raccontato che quella non era l'unica volta in cui subiva violenza dal compagno, ricostruendo al personale di Polizia i continui comportamenti vessatori a cui era da tempo sopposta, di natura fisica, verbale e psicologica, mai denunciati, dei quali forniva riscontri ed in alcuni casi già segnalati alle Forze di Polizia, che erano intervenute a richiesta della donna. Sono stati quindi acquisiti importanti elementi di reità nei confronti dell'uomo, e lo stesso è stato arrestato flagrante per il reato di maltrattamenti in famiglia e rinchiuso nel carcere di Ascoli.



