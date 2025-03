Addio a Don Romano Ruggeri, studioso di storia del Rinascimento

E' morto Don Romano Ruggeri. Lo ha annunciato l'Arcivescovo Mons. Sandro Salvucci dell'arcidiocesi di Urbino, Urbania e sant'Angelo in Vado insieme ai presbiteri, i diaconi dell'Arcidiocesi ed i familiari. Con una nota viene ricordato "il servizio nella parrocchia della Ss. Annunziata di Urbino, parrocchia da lui servita, vissuta, visitata, abitata, amata e la sua importante opera culturale e di insegnamento nell'Università di Urbino Carlo Bo, in particolare per essere stato il più grande studioso della figura di Polidoro Virgili, urbinate, figura di spicco della politica e corte di re Enrico VIII d'Inghilterra nel 1500. Lo affidiamo - scrive Ruggeri - all'abbraccio misericordioso di Cristo Sacerdote e Buon Pastore.

Il rettore dell'Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, si unisce al cordoglio di tutta la comunità religiosa e civile per la morte del professor don Romano Ruggeri. Don Romano - dichiara Calcagnini - ha insegnato presso il nostro Ateneo per lunghi anni. Appassionato studioso di storia del Rinascimento è stato tra i massimi esperti di Polidoro Virgili. La sua opera e la sua costante presenza nella vita cittadina non si sono mai interrotte, nemmeno negli ultimi giorni, in occasione della santa messa per il centenario della nascita di don Italo Mancini presieduta dall'arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado e di Pesaro, monsignor Sandro Salvucci.

La Chiesa di Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado "darà il saluto cristiano a questo suo figlio sacerdote con la Celebrazione Eucaristica, presieduta dall'arcivescovo S.E.R Mons. Sandro Salvucci domenica 9 marzo alle ore 16,00 nella Basilica-Cattedrale di Santa Maria Assunta di Urbino . Sarà possibile entrare in auto e parcheggiare in piazza Rinascimento circa mezz'ora prima della celebrazione. Il Santo Rosario verrà recitato sabato 8 marzo alle ore 20,30 nella chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata di Urbino.



