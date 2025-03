Acquisto online di cellulari con bonifici inesistenti, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Castelfidardo hanno arrestato e condotto in carcere un 40enne di origini calabresi, ma domiciliato in quel comune, con precedenti penali anche specifici. L'uomo è stato raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona, dopo una condanna per una truffa consumata nel 2016 ai danni di un venditore di telefonia di Senigallia.

Il truffatore aveva acquistato on-line 2 cellulari I-phone, simulando di aver versato il corrispettivo concordato mediante bonifico, del quale aveva anche prodotto una distinta di pagamento abilmente contraffatta. Si era poi reso irreperibile dopo aver materialmente ritirato gli smartphone, dichiarandosi interessato ad acquistarne altri, pagandoli questa volta in contanti, per ottenere la fiducia della vittima.

Sono così scattate le ricerche da parte dei militari dell'Arma di Castelfidardo, irreperibile dallo scorso dicembre, riuscendo a rintracciarlo in quel centro. L'uomo dovrà ora scontare la pena di 9 mesi di reclusione a Montacuto.



