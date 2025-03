8 marzo, luci viola sul palazzo della Provincia di Pesaro

A partire da stasera e nelle serate di sabato 8 marzo e domenica 9 marzo, il palazzo della Provincia di Pesaro e Urbino in via Gramsci sarà illuminato di colore viola, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donne.

"La Provincia ha una storia antica nel contrasto alle discriminazioni. Andremo avanti con il lavoro sulle pari opportunità, anche grazie agli strumenti e agli organismi di cui si è dotato l'ente", ha ribadito nei giorni scorsi il presidente Giuseppe Paolini nell'incontro con il personale nella sala Adele Bei, affiancato dalla consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Anna Maria Mattioli e dalla consigliera di parità provinciale Romina Pierantoni.

L'illuminazione della facciata delle sede di via Gramsci con il colore che simboleggia la lotta per i diritti femminili "è un segnale di sensibilizzazione sui temi al centro della ricorrenza internazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA