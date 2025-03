Violenza contro le donne:Ricci (PD) "Dalle Marche grido d'aiuto"

"I dati sulla violenza contro le donne nella nostra regione devono farci riflettere e soprattutto rappresentare l'ennesimo campanello d'allarme su questo tema".

Così l'europarlamentare PD, Matteo Ricci, commenta l'ultimo report regionale che evidenzia un incremento del 20% di donne che si sono recate al pronto soccorso per aver subito violenza, lanciando uno dei temi di discussione per la prossima cena di "Un marchigiano alla porta" che si terrà alla vigilia della giornata internazionale della donna, ovvero il 7 marzo, a Pollenza, in provincia di Macerata.

"Bisogna parlare sempre di questo tema, sensibilizzare e contrastarlo in ogni forma possibile, senza attendere l'8 marzo o il 25 novembre per farlo - dice Ricci - nel corso del 2023 in 748 hanno chiesto aiuto, parliamo di due donne al giorno, due vittime di uomini che quasi sempre conoscono perché solo in 12 di questi casi si è trattato di sconosciuti - afferma - questo testimonia quanto questo fenomeno, purtroppo, affonda le sue radici in una cultura maschile profondamente sbagliata - aggiunge - è importante che le istituzioni siano al fianco delle donne, di tutte le donne, non solo quelle vittime di violenza, perché l'obiettivo deve essere la prevenzione su tutto, evitando di arrivare a parlare di aggressioni e tragedie - conclude - dobbiamo aiutarle e sostenerle, ma soprattutto mobilitarci per garantire la loro sicurezza, sarà un lavoro lungo e difficile perché bisogna minare una cultura sbagliata ma è nostro dovere farlo, per smettere di contare e piangere ogni anno le vittime dei femminicidi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA